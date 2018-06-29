В Уфе 4-летний мальчик спас десятки мигрантов от пожара
29 июня 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Катаясь на велосипеде во дворе одного из частных домов, 4-летний Алёша Гребешков заметил дым и языки пламени в одном из деревянных домов. Ребенок сразу же сообщил об увиденном отцу, тот и вызвал пожарных.
Пожар произошел в деревянном хостеле на улице Александровка, где проживали трудовые мигранты. Причиной пожара специалисты назвали неисправность проводов и розеток.
Сотрудники МЧС поблагодарили четырехлетнего Алешу за предупреждение о пожаре и наградили небольшим презентом. Теперь Алеша звезда, к нему постоянно наведываются журналисты, да и просто люди приезжают его поздравить, рассказал его папа.
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