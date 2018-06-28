Живописные сопки Владивостока покрылись мусором

Во Владивостоке назревает экологическая проблема. Многочисленные туристы, сотрудники магазинов оставляют после себя огромные кучи мусора на одной из самых красивых и высоких сопок города.

Жители жалуются на горы отходов регулярно. При этом, на сопке расположены памятники федерального значения. Это старые военные укрепления и советские орудия пятидесятых годов. И форт тоже забит мусором. Поэтому турфирмы перестали проводить там экскурсии. Жители Владивостока отмечают, что с появлением магазинов много строительного мусора появилось именно на сопках, а до этого его не было, сообщает сайт ОТР.

Отметим, что сопка поделена на несколько земельных участков, и сейчас прокуратура пытается установить их владельцев. Им грозит штраф – до 250 тысяч рублей. Сколько времени понадобится на поиск собственников земли, неизвестно.