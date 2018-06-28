Живописные сопки Владивостока покрылись мусором
28 июня 2018, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]
Во Владивостоке назревает экологическая проблема. Многочисленные туристы, сотрудники магазинов оставляют после себя огромные кучи мусора на одной из самых красивых и высоких сопок города.
Жители жалуются на горы отходов регулярно. При этом, на сопке расположены памятники федерального значения. Это старые военные укрепления и советские орудия пятидесятых годов. И форт тоже забит мусором. Поэтому турфирмы перестали проводить там экскурсии. Жители Владивостока отмечают, что с появлением магазинов много строительного мусора появилось именно на сопках, а до этого его не было, сообщает сайт ОТР.
Отметим, что сопка поделена на несколько земельных участков, и сейчас прокуратура пытается установить их владельцев. Им грозит штраф – до 250 тысяч рублей. Сколько времени понадобится на поиск собственников земли, неизвестно.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес