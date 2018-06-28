Мошенники используют пенсионную реформу для наживы

Пользователи интернета в последнее время стали больше замечать новые виды мошенничества, связанные с грядущей пенсионной реформой. Мошенники просят перевести деньги на счет борьбы с повышением пенсионного возраста.

Одним из наглядных примеров действий жуликов - это приход на дом человека, который собирает подписи. Только сами обращения находятся на отдельном листе А4, где все правильно написано, но вот подписи собираются на листах бумаги, во-первых, без заголовков, просто табличка, непонятно, за что расписываться. Ведь достаточно подменить первый лист, и окажется, что подписана петиция, например, за массовое убийство китов в Тихом океане. А во-вторых, в качестве обязательного поля, которое надо заполнить, номер паспорта и СНИЛС, отмечает сайт Ридус слова общественника, к которому на дом пришел такой человек.

Завладев этими личными данными, мошенники от негосударственных пенсионных фондов могут перевести всю накопительную часть пенсии к себе в управление. Причем жертва мошенничества даже не будет знать о том, что его фактически обокрали.

Отметим, что еще один вид мошенничества на почве пенсионной реформы набирает обороты в мессенджерах. Приходят рассылки с призывами перечислять деньги на протесты против повышения пенсионного возраста.