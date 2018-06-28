Россиянку на матрасе унесло в море в Греции
28 июня 2018, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера на острове Крит ушла на пляж и не вернулась туристка из России. В полицию на поиски пропавшей бросились ее супруг и дочь. Женщину искали корабль береговой охраны, катера и несколько водных мотоциклов.
Пенсионерку обнаружили только спустя двадцать часов - женщину на матрасе случайно заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex. Женщина чувствует себя хорошо, передают местные СМИ.
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