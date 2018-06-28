Россиянку на матрасе унесло в море в Греции

Вчера на острове Крит ушла на пляж и не вернулась туристка из России. В полицию на поиски пропавшей бросились ее супруг и дочь. Женщину искали корабль береговой охраны, катера и несколько водных мотоциклов.

Пенсионерку обнаружили только спустя двадцать часов - женщину на матрасе случайно заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex. Женщина чувствует себя хорошо, передают местные СМИ.