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Омбудсмен Москвы госпитализирована
28 июня 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева находится в состоянии средней степени тяжести в НИИ имени Склифосовского. Как сообщают СМИ, Потяева пострадала в результате автоаварии в центре столицы.
ДТП случилось вчера на пересечении проспекта Мира с улицей Гиляровского 27 июня. Автомобиль Audi, принадлежащий мэрии Москвы, столкнулся с Lexus. Омбудсмен сидела на заднем сиденье машины.
Причины аварии выясняются.
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