Омбудсмен Москвы госпитализирована

Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева находится в состоянии средней степени тяжести в НИИ имени Склифосовского. Как сообщают СМИ, Потяева пострадала в результате автоаварии в центре столицы.

ДТП случилось вчера на пересечении проспекта Мира с улицей Гиляровского 27 июня. Автомобиль Audi, принадлежащий мэрии Москвы, столкнулся с Lexus. Омбудсмен сидела на заднем сиденье машины.

Причины аварии выясняются.