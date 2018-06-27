Информатор WADA Родченков пытался свести счеты с жизнью
27 июня 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Григорий Родченков пытался покончить с собой в квартире в Вашингтоне, которую для него снимает ФБР, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
Мужчину обнаружили сотрудники бюро, которые вызвали спасателей. В квартире найдены большое количество бутылок из-под алкоголя и пустые упаковки сильнодействующих лекарств. Родченков сейчас в психоневрологической клинике. Как рассказал в беседе с РТ Ионов, эту информацию спецслужбы очень стараются скрыть. На Родченкова оказывается сильное давление, по всей видимости у него сдали нервы.
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