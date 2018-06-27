В Подмосковье объявлена высокая угроза лесных пожаров

Из-за того, что в последнее время установилась жаркая и засушливая погода, спасатели Подмосковья объявили в регионе высокий уровень пожарной опасности, который продержится вплоть до уик-энда.

Двадцать шестого - двадцать девятого июня местами в Московской области ожидается высокая пожароопасность IV класса, сообщает сайт Подмосковье сегодня слова представителей МЧС.

Отметим, что жителям посоветовали проявлять максимальную осторожность в обращении с огнем, не разводить в лесу костры, особенно на поврежденных участках и в местах с сухой или подсохшей травой, а также под кронами деревьев.