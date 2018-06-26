Из-за серьезного ДТП в Пензенской области перекрыт участок трассы М-5 "Урал". Согласно последней информации, на данном отрезке сегодня столкнулись две грузовых машины и шесть легковых автомобилей.

Начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова отметила, что ДТП случилось во вторник на 565-м километре трассы М-5 "Урал" в Мокшанском районе. В ходе аварии погибли четыре человека, а еще пятеро были доставлены в больницы, передает РИА "Новости".

Ранее губернатор Иван Белозерцев сообщил, что среди погибших три сотрудника администрации, а также главный библиотекарь одного из районов Пензенской области. Объезд данного участка сейчас проходит через город Каменка.