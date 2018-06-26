В Дагестане пропавших девочек с воскресенья ищут 800 человек

Поиски двух девочек, которые пропали ранее в селе в Гергебильском районе Дагестана, продолжаются уже вторые сутки. В поисковой операции в настоящий момент принимают участие более 800 человек.

Представитель ГУ МЧС по региону отметил, что девочек ищут сотрудники полиции, спасатели, а также неравнодушные местные жители, передает РИА "Новости".

Утром в понедельник, 25 июня, тело одной из трех пропавших девочек было обнаружено в реке, протекающей в вышеуказанном районе. Поиски еще двух исчезнувших активно продолжаются. Информации о том, что именно случилось с детьми, к настоящему моменту не поступало.