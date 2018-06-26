Жители Уфы повисли вниз головой из-за поломки в парке аттракционов
26 июня 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
В уфимском парке имени Якутова из-за остановки аттракциона несколько человек повисли вниз головой. Согласно последней информации, в работе механизма во время движения произошел аварийный сбой.
Технический директор парка Руслан Яруллин отметил, что в течение одной минуты работники аттракциона вызволили любителей острых ощущений. Ни один человек в результате случившегося не пострадал, передает РИА "Новости".
По словам Яруллина, специалисты каждое утро перед приходом посетителей проверяют исправность всех механизмов. Аттракцион, в котором произошла поломка, в настоящий момент закрыт – эксперты выясняют причину остановки, чтобы провести ремонт.
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