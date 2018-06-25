//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Шоумена Ревву заподозрили в плагиате
- Звезда сериала "Кухня" рассказала, как после родов сбросила 15 килограммов
- Николай Басков знает, кто продвигает Ольгу Бузову в шоу-бизнесе
- Актриса Анна Ардова выписана из больницы
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Автоматическое списание штрафов нарушит права человека
25 июня 2018, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме рассматривают поправки, согласно которым при нарушении ПДД судебные приставы смогут автоматически списывать штраф без исполнительного производства. Отмечается, что сумма штрафов не должна быть выше 3000 рублей.
Однако некоторые чиновники открыто выступают против такого решения. Ведь автоматическое списание штрафа недопустимо, так как лишает человека конституционного права на защиту. Административный кодекс предусматривает, что человека должны поставить в известность в постановлении. После этого он может опротестовать штраф или выплатить его, передает сайт НСН мнение чиновников.
Отметим, что по задумке, автоматическое списание штрафов в размере до 3 тысяч рублей позволит повысить эффективность работы Федеральной службы судебных приставов, снизив при этом количество взяток.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
В Минтруде назвали размер средней пенсии в России в 2019 году
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Опубликовано видео с переднего края противостояния бойцов ЛНР и армии Украины
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Культура
//Общество
В «Артеке» специально к матчу Россия–Уругвай создается фан-зона на 3 тыс. детей
//Новости партнеров
//Общество
Сергей Безруков перед рождением второго ребенка показал дочку Машу
//Общество
Министерство спорта опровергло информацию об убийстве на базе в Новогорске
//Спорт
ЧМ-2018: Тренеры назвали состав сборной России по футболу на матч с Уругваем
//В мире
//Новости СМИ2
//Здоровье
Опасные последствия употребления зеленого чая выявили медики
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
Звезда сериала "Кухня" рассказала, как после родов сбросила 15 килограммов
В Ростове-на-Дону две маленькие девочки скончались в машине от жары
//В мире
В Минздраве Украины заявили об эпидемии туберкулёза в стране
//Общество
Песков рассказал, как Путин относится к реакции на тему пенсионной реформы
//В мире
В ДНР рассказали о неудачной попытке наступления ВСУ под Мариуполем
В Челябинской области завели дело после кончины девочки от отравления спиртным
//В мире
Пентагон признался в неспособности защитить Прибалтику от «вторжения России»
//Наука
Ученые рассказали об опасностях, таящихся в общественных туалетах
//Общество
//В мире
Украина направила в МИД РФ ноту с требованием предоставить допуск к осужденным
//Хоккей