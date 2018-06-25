Автоматическое списание штрафов нарушит права человека

В Госдуме рассматривают поправки, согласно которым при нарушении ПДД судебные приставы смогут автоматически списывать штраф без исполнительного производства. Отмечается, что сумма штрафов не должна быть выше 3000 рублей.

Однако некоторые чиновники открыто выступают против такого решения. Ведь автоматическое списание штрафа недопустимо, так как лишает человека конституционного права на защиту. Административный кодекс предусматривает, что человека должны поставить в известность в постановлении. После этого он может опротестовать штраф или выплатить его, передает сайт НСН мнение чиновников.

Отметим, что по задумке, автоматическое списание штрафов в размере до 3 тысяч рублей позволит повысить эффективность работы Федеральной службы судебных приставов, снизив при этом количество взяток.