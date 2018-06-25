Кредитная организация пытается отнять квартиру у многодетной матери

Кредитная организация, которая зарегистрирована на территории Латвии, пытается отобрать залоговую квартиру у многодетной матери из Лобни. К женщине пришли рейдеры с судебными приставами, пытаясь выселить ее.

Юлия Старикова в 2013 году взяла кредит на 3 года под 24% с условием выплаты в долларах США. На протяжении нескольких лет она исправно выплачивала долг, а в момент скачка доллара женщину пригласили в офис конторы под предлогом реструктуризации и кредитных каникул. В итоге женщине сообщили о перерасчете процента и сумме долга в 3,5 миллиона рублей, сообщает ее слова сайт Подмосковье сегодня.

Однако по приезду в офис на женщину стали оказывать психологическое давление с целью подписать дополнительный договор. Согласно этому договору в случае невыплаты квартира отойдет компании.

Новый ежемесячный взнос составил 80 тысяч рублей – такой платеж оказался не по силам многодетной матери. Сейчас банкиры пытаются силой выселить женщину с детьми из квартиры.

Стоит отметить, что квартиры обычно переоформляются на аффилированные юридические лица. Сейчас продолжают борьбу с мошенниками порядка 20 человек, а по информации от сотрудников полиции – примерно 40 человек.