В Иркутской области запретят посещать леса
25 июня 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Запрет на посещение лесов и лесных массивов будет распространяться по Иркутской области в период с 26 июня по 9 июля 2018 года. Он распространяется в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.
В связи с приказом министерства лесного комплекса лесничествам поручено перекрыть шлагбаумами съезды на лесные дороги и создать систему контрольно-пропускных пунктов. По прогнозам Авиалесоохраны, в ближайшие дни в Иркутской области установится жаркая сухая погода и действия людей, посещающих леса, могут привести к ухудшению пожароопасной обстановки, отмечает сайт Телеинформ слова эксперта.
Стоит отметить, что ранее ограничение на посещение лесов при действии высоких классов пожарной опасности в южных районах области действовало в связи с особым противопожарным режимом, который закончился 15 июня. Окончание режима в северных районах запланировано на 15 июля.
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