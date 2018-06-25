В Иркутской области запретят посещать леса

Запрет на посещение лесов и лесных массивов будет распространяться по Иркутской области в период с 26 июня по 9 июля 2018 года. Он распространяется в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.

В связи с приказом министерства лесного комплекса лесничествам поручено перекрыть шлагбаумами съезды на лесные дороги и создать систему контрольно-пропускных пунктов. По прогнозам Авиалесоохраны, в ближайшие дни в Иркутской области установится жаркая сухая погода и действия людей, посещающих леса, могут привести к ухудшению пожароопасной обстановки, отмечает сайт Телеинформ слова эксперта.

Стоит отметить, что ранее ограничение на посещение лесов при действии высоких классов пожарной опасности в южных районах области действовало в связи с особым противопожарным режимом, который закончился 15 июня. Окончание режима в северных районах запланировано на 15 июля.