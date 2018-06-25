Министерство спорта опровергло информацию об убийстве на базе в Новогорске

Министерство спорта России опровергло информацию об убийстве на базе национальной сборной в Новогорске, сообщает «Чемпионат.com». Также уточняется, что на территории центра нет ресторанов.

Ранее СМИ сообщали, что на кухне ресторана Sport Point в подмосковном комплексе «Олимпийская деревня Новогорск» поругались повар и официант, гражданин Украины, работающий здесь всего третий день.

В результате ссоры официант нанес несколько ударов ножом 55-летнему повару.