Во время выпускного на уральской турбазе дотла сгорело кафе

На базе отдыха "Красилово" в Свердловской области во время празднования выпускного вспыхнул пожар. Согласно последней информации, в результате случившегося дотла сгорело одно из местных кафе.

Пламя накануне утром охватило строившееся здание, на территории которого никто не гулял – выпускники веселились в беседках неподалеку. Как уточняет портал URA.RU, ссылаясь на пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар вспыхнул около 4 утра.

Не исключается, что причиной случившегося стал поджог. Очевидцы рассказывают, что кафе полностью выгорело буквально за десять минут.