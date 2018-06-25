На южном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена были увеличены интервалы движения поездов. Соответствующую информацию предоставили на страничке Twitter столичной подземки.

Согласно последним данным, сбой произошел из-за инцидента с пассажиром. В соцсети подчеркивается, что службы метрополитена прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления движения. К 8.30 по московскому времени проблемы были устранены, поезда начали ездить по графику.

К настоящему моменту не уточняется, что именно произошло с пассажиром, а также на какой станции подземки был зафиксирован инцидент.