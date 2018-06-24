На Канонерском острове нетрезвый лихач на машине упал в Финский залив

Днем 24 июня водитель не отреагировал на требование сотрудников ГИБДД остановиться и около 500 метров пытался оторваться от полицейской погони. На перекрёстке он не смог определиться с поворотом и уехал прямо в залив.

Машину из воды на Канонерском острове в Петербурге доставали спецслужбы. С водителем разбираются сотрудники ГИБДД, он не пострадал.