Видео, как БМП раздавила автомобиль на белорусской трассе

В пятницу, 22 июня, на трассе у белорусского Гродно произошла авария: боевая машина пехоты раздавила легковой автомобиль, наехав на него. У водителя легковушки, к счастью, только царапины.

Колонна военной техники двигалась со стороны Привала и поворачивала в сторону Гродно. При выезде на главную полосу одну из БМП занесло.

В легковом автомобиле находились мужчина и его внук. Ребенок не пострадал, у водителя царапина на руке, но покинуть машину мужчина смог только с помощью сотрудников МЧС.

В мае сообщалось, что на общевойсковом полигоне в Черниговской области Украины погиб военнослужащий по контракту. Сослуживец не заметил отдыхающего бойца и наехал на него БМП.