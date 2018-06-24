Видео, как БМП раздавила автомобиль на белорусской трассе
24 июня 2018, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 22 июня, на трассе у белорусского Гродно произошла авария: боевая машина пехоты раздавила легковой автомобиль, наехав на него. У водителя легковушки, к счастью, только царапины.
Колонна военной техники двигалась со стороны Привала и поворачивала в сторону Гродно. При выезде на главную полосу одну из БМП занесло.
В легковом автомобиле находились мужчина и его внук. Ребенок не пострадал, у водителя царапина на руке, но покинуть машину мужчина смог только с помощью сотрудников МЧС.
В мае сообщалось, что на общевойсковом полигоне в Черниговской области Украины погиб военнослужащий по контракту. Сослуживец не заметил отдыхающего бойца и наехал на него БМП.
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