Видео, как Васильевский остров в Петербурге накрыло пылью

Сильный ветер поднял песок на намывных территориях Васильевского острова в Петербурге. Из-за пылевой бури не видно было даже соседних домов, а из-за порывов ветра тряслись стекла.

Жители публикуют видео в соцсетях и выдвигают предположения, почему так случилось. Большинство считает, что строительные площадки не содержатся в надлежащем состоянии, улицы толком не убираются и нет зелени, которая бы препятствовала таким пылевым бурям.