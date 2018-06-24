Целая футбольная команда с тренером пропала в пещере

Целая футбольная команда - 11 игроков и тренер пропали в субботу вечером в пещере Кхао Луанг, знаменитой своими сталактитами и сталагмитами, в городе Хуахин в Таиланде. Сотрудники национального парка вчера вечером обнаружили возле входа в пещеру Кхао Луанг мотоцикл и 11 велосипедов, а рядом с ними - рюкзаки, футбольная обувь и мячи, - пишут СМИ в Таиланде.

В местном футбольном клубе подтвердили, что вещи, найденные около пещеры, принадлежат 11 игрокам и тренеру.

Работники парка попытались пройти вслед за ними, но через три километра были вынуждены вернуться из-за сильного дождя, который мог заблокировать выход.

Вскоре нашлись свидетели, рассказавшие, что видели, как 12 человек зашли в пещеру. Спасательная команда с необходимым оборудованием прибыла на место происшествия сегодня утром. Поисковая операция продолжается.