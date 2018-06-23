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В системе регистрации пассажиров произошел глобальный сбой
23 июня 2018, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в международной системе регистрации пассажиров произошел глобальный сбой. Он продлился несколько часов и привел к массовой задержке и отмене рейсов многих авиакомпаний.
Из-за глобального сбоя в международной системе регистрации пассажиров в аэропортах возникли проблемы с вылетом самолетов. Службы московских аэропортов оперативно перевели на локальные системы регистрации.
В столичном аэропорту Домодедово задержаны несколько десятков рейсов, несколько вылетов отменено. В Шереметьево задержано около двадцати рейсов, семь – отменено. В аэропорту Внуково задержано два рейса.
«Сегодня, 23 июня, мы столкнулись с проблемами сетевой связи в одном из наших центров обработки данных. Это повлияло на маршрутизацию и привело к нарушению в предоставлении некоторых услуг нашим клиентам», - подтвердила сбой служба системы регистрации.
К настоящему времени система уже заработала, регистрация пассажиров возобновилась. Службы сервиса регистрации возвращаются к штатному режиму работы. Однако из-за того, что за время сбоя образовалась большая очередь, пассажирам придется еще некоторое время провести в ожидании своего вылета, сообщает РБК.
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