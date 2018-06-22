В Пензе сотрудников фирмы заставили скидывать деньги на храм
22 июня 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
Работодатели заставляли своих сотрудников переводить дневную заработную плату в пользу строительства Спасского кафедрального собора. При этом, чтобы не потерять в деньгах, сотрудникам добавили еще один рабочий день.
Перед этим стало известно, что дневной заработок на строительство святыни перечислят сотрудники городской администрации, где все желающие могли добровольно написать соответствующее заявление в бухгалтерии, сообщает сайт News.ru.
Стоит отметить, что фонд оплаты труда данной государственной организации напрямую входит в состав затрат на передачу электроэнергии. Возможно, что эти траты будут заложены в тариф на электроэнергию для населения и предприятий области.
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