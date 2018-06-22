Экзотическую змею обнаружили в Москве

Сегодня в департаменте природопользования Москвы сообщили, что в столице была обнаружена экзотическая змея. Речь, согласно последним данным, идет о пресмыкающемся под названием маисовый полоз.

В момент обнаружения змея достигала 50 сантиметров в длину. Специалисты осмотрели ее и пришли к выводу, что она не является ядовитой, однако считается для наших широт весьма экзотической, передает РИА "Новости".

Известно, что маисовый полоз водится в Северной Америке. Максимальная длина этой змеи составляет два метра. Обычно она обитает на кукурузных полях, однако нередко ее можно встретить на заброшенных фермах или даже деревьях. Питается существо мелкими грызунами.