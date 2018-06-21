На Подмосковье надвигается нашествие гусениц

В Подмосковье жители нескольких городов и деревень сообщают о том, что у них небывалое нашествие гусениц, которые занимают собой все пространство на листьях деревьев. Это произошло благодаря прошедшей теплой зиме.

Черемуховая моль атаковала подмосковные парки и скверы. В сети уже опубликованы сотни фотографий очевидцев из Балашихи, Раменского, Пушкино и многих других городов Московской области. На снимках отчетливо видно, как гусеницы заплетают паутиной небольшие кустарники и деревья, а также некоторые автомобили. Энтомологи связывают высокую популяцию насекомых с теплой зимой, сообщает сайт Подмосковье сегодня слова экспертов.

Отметим, что многие гусеницы могли выжить благодаря многоснежной и теплой зиме. Также такое явление может быть связано с земельными работами, например укладкой нового газона или высадкой деревьев, в этом случае могут заносить кладки этих бабочек.