Неизвестный злоумышленник расстрелял в Подмосковье человека с собакой
21 июня 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
В минувший вторник в подмосковном Лыткарино неизвестный злоумышленник расстрелял человека с собакой. Об этом сообщила сегодня помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Преступник, согласно последним данным, произвел в местного жителя и его пса несколько выстрелов, вследствие чего животное скончалось на месте, а мужчина получил пулевое ранение головы, туловища и грудной клетки.
Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, а нападавший скрылся в неизвестном направлении. Не исключено, что конфликт возник из-за собаки, однако точные обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело, передает РИА "Новости".
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