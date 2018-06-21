Неизвестный злоумышленник расстрелял в Подмосковье человека с собакой

В минувший вторник в подмосковном Лыткарино неизвестный злоумышленник расстрелял человека с собакой. Об этом сообщила сегодня помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Преступник, согласно последним данным, произвел в местного жителя и его пса несколько выстрелов, вследствие чего животное скончалось на месте, а мужчина получил пулевое ранение головы, туловища и грудной клетки.

Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, а нападавший скрылся в неизвестном направлении. Не исключено, что конфликт возник из-за собаки, однако точные обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело, передает РИА "Новости".