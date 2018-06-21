В Новосибирске сегодня утром совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот". Согласно последней информации, Boeing 737 следовал из Москвы в Томск, однако был вынужден прервать полет.

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова отметила, что в момент инцидента на борту воздушного судна находились 149 человек.

Как уточняет РИА "Новости", посадка произошла по техническим причинам. К настоящему моменту специалисты проверили исправность самолета и позволили ему вновь подняться в воздух. Пассажиры будут доставлены в пункт назначения немного позже назначенного времени.