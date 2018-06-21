Самолет "Аэрофлота" совершил экстренную посадку в Новосибирске
21 июня 2018, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Новосибирске сегодня утром совершил экстренную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот". Согласно последней информации, Boeing 737 следовал из Москвы в Томск, однако был вынужден прервать полет.
Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова отметила, что в момент инцидента на борту воздушного судна находились 149 человек.
Как уточняет РИА "Новости", посадка произошла по техническим причинам. К настоящему моменту специалисты проверили исправность самолета и позволили ему вновь подняться в воздух. Пассажиры будут доставлены в пункт назначения немного позже назначенного времени.
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