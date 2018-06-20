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В аварии под Петербургом погиб офицер Минобороны с двумя сыновьями

20 июня 2018, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

В аварии под Петербургом погиб офицер Минобороны с двумя сыновьями
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В Петербурге в страшном ДТП с участием автобуса погиб офицер Минобороны и двое его малолетних детей. Все произошло после сильного ливня: иномарку военного занесло и выбросило на встречную полосу.

От столкновения с маршруткой белая Honda Accord стала грудойметалла. Водитель и его сыновья — мальчики двух и десяти лет — погибли. Восемь пассажиров автобуса, среди которых также были дети, пострадали, некоторых даже выкинуло через лобовое стекло на шоссе. Авария случилась вчера около восьми часов вечера на Петергофском шоссе.

Участником аварии также стал водитель Audi Q5, который следовал в попутном с Honda направлении: пытаясь уйти от столкновения, иномарка вылетела с дороги и врезалась в заграждение.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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