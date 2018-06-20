В Харькове во время беспорядков в горсовете пострадали две женщины

Две сотрудницы Харьковского городского совета попали в больницу сегодня после конфликта в здании учрежденияа, в ходе которого был распылен газ. У женщин состояние средней тяжести.

Как сообщила полиция, представители одной из общественных организаций пришли принять участие в заседании сессии городского совета, но охрана пропустила лишь двух человек, возник конфликт, передает РИА Новости. Произошла драка с охранниками, в ход пошли дымовые шашки, на место вызвали полицию и спасателей. Из-за сильного задымления людей пришлось эвакуировать.

Заместителя мэра Геннадия Кернеса националисты посадили в мусорный бак. Как рассказал очевидец, радикалы поймали чиновника, когда он вышел из здания горсовета со стороны "черного хода".

По сведениям местных СМИ, "возмутители спокойствия" протестовали из-за стройки рядом со стадионом "Металлист" многоэтажного жилого здания.