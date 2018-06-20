Московское метро выиграло суд против пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения и 1 апреля 2017 года упал на рельсы. Этот факт помог доказать его вину и теперь он должен выплатить 20 тысяч рублей.

Трагедии удалось избежать благодаря машинисту, который применил экстренное торможение. В итоге нарушитель остался невредим. Сумма в 20 тысяч рублей пойдет на возмещение расходов на реабилитацию машиниста и выплату среднего заработка за время, пока он проходил курс лечения, сообщает сайт News.ru.

Отмечается, что машинист был вынужден применить экстренное торможение. Так как подобные нарушения влияют на график движения поездов, то нарушители должны осознавать, что могут навредить не только себе, но и другим пассажирам.

Напомним, что из-за этого на станции «Выхино» пришлось изменить график следования поездов, в итоге более 30 тысяч пассажиров на всей Таганско- Краснопресненской линии задержались в подземке.