Экология на Байкале резко ухудшается

Ученые бьют тревогу. На Байкале во время подводных погружений на дно озера обнаружено аномально раннее цветение водорослей. Сейчас температура воды всего 3 градуса, хотя растения ведут себя также активно, как в августе.

Повсюду цветет спирогира. Нетипичная для этих мест водоросль появилась на Байкале семь лет назад - и уже тогда экологи забили тревогу. Провели все исследования и выяснили: причина распространения вредного растения - деятельность человека, отмечает сайт ОТР.

Никаких мер для того, чтобы изменить ситуацию, за это время не принималось. До сих пор не работает ни одно очистное сооружение, так и продолжают поступать неочищенные сточные воды со всех 159 населенных пунктов, окружающих Байкал, более полутора тысяч турбаз, гостиниц.

Отметим, чтобы спасти Байкал - нужен комплексный подход. В первую очередь - установка новых систем фильтрации сточных вод и запрет на слив в озеро отходов с чистящими средствами, которые содержат фосфор.