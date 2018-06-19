Реликтовое озеро Владивостока гибнет от отходов

Жители Владивостока пытаются спасти реликтовое озеро в бухте Патрокл. Из-за того, что произошла поломка насосной станции, в него сливаются канализационные отходы целого микрорайона. Люди добиваются ремонта оборудования.

Канализационные стоки все еще бегут в ближайшее озеро. Но это ненадолго, уверяют рабочие жителей микрорайона Патрокл. Через несколько дней они планируют закончить ремонт насосной станции и зловонный поток остановится. Об этом сообщает сайт ОТР.

Известно, что сама станция была возведена в 2013 году местным застройщиком. Но из-за его банкротства в 2016 году станция осталась бесхозной и очень скоро вышла из строя. Спустя несколько недель над озером начал распространяться неприятный запах.

Стоит отметить, что очисткой водоема занимаются специалисты по продвижению микробиологических препаратов для сельского хозяйства. Они запустили в озеро разработку японских коллег - бактерии, которые использовались для очистки полей, заражённых радиацией после аварии на Фукусиме.