Житель Москвы явился в суд с пистолетом

Утром во вторник, 19 июня, житель Москвы явился в Нагатинский суд столицы с пневматическим пистолетом. Согласно последней информации, мужчина являлся истцом по одному из административных дел.

Пресс-секретарь суда Виктория Белова отметила, что человек забыл выложить оружие, вследствие чего в ходе досмотра его обнаружили охранники, передает РИА "Новости".

Подчеркивается, что в таких условиях необходимо вызывать наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, проверили у жителя столицы разрешение на пистолет, а затем отпустили. Заседание, на котором москвич должен был выступать истцом, перенесли.