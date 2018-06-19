Житель Москвы явился в суд с пистолетом
19 июня 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 19 июня, житель Москвы явился в Нагатинский суд столицы с пневматическим пистолетом. Согласно последней информации, мужчина являлся истцом по одному из административных дел.
Пресс-секретарь суда Виктория Белова отметила, что человек забыл выложить оружие, вследствие чего в ходе досмотра его обнаружили охранники, передает РИА "Новости".
Подчеркивается, что в таких условиях необходимо вызывать наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, проверили у жителя столицы разрешение на пистолет, а затем отпустили. Заседание, на котором москвич должен был выступать истцом, перенесли.
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