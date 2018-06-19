В Бурятии 11 человек отравились в кафе
19 июня 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Улан-Удэ одиннадцать человек попали в больницу после отравления в кафе. Соответствующую информацию во вторник предоставил главврач территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.
Согласно последним сообщениям, пациенты поступали в медучреждение 16, 17 и 18 июня. Все они перед госпитализацией были в одном и том же городском кафе, передает РИА "Новости". К настоящему моменту точной информации о состоянии граждан нет, эксперты готовят анализы.
По факту случившегося начато эпидемиологическое расследование, специалисты проводят различные профилактические мероприятия.
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