В Бурятии 11 человек отравились в кафе

В Улан-Удэ одиннадцать человек попали в больницу после отравления в кафе. Соответствующую информацию во вторник предоставил главврач территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.

Согласно последним сообщениям, пациенты поступали в медучреждение 16, 17 и 18 июня. Все они перед госпитализацией были в одном и том же городском кафе, передает РИА "Новости". К настоящему моменту точной информации о состоянии граждан нет, эксперты готовят анализы.

По факту случившегося начато эпидемиологическое расследование, специалисты проводят различные профилактические мероприятия.