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Источник: студентку МАИ на экзамене избила преподавательница
19 июня 2018, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня осведомленный источник сообщил о резонансном происшествии в Московском авиационном институте. Одну из лучших студенток высшего учебного заведения прямо на экзамене избила преподавательница.
Девушка, как сообщила ее старшая сестра, всегда была готова к занятиям, однако сотрудница МАИ весь учебный год буквально издевалась над ней. По информации источника, студентка, которую зовут Настя, жаловалась руководству вуза, однако никаких изменений не последовало.
Сегодня во время экзамена студентка была вынуждена отвечать в течение трех часов, после чего преподавательница заявила, что поставит ей "тройку". Девушка не сочла такую оценку справедливой, а педагог начала избивать свою ученицу. По словам однокурсников, сейчас Настя сидит вся в крови, на место вызваны сотрудники полиции и "скорая помощь". Подчеркивается, что есть свидетели происшествия, а также видеозапись.
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