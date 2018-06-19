Самолет несколько часов кружил над Новосибирском из-за попавшей в стекло птицы

Самолет, летевший из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский кружил в воздухе несколько часов, вырабатывая топливо. Инцидент произошел из-за птицы, попавшей в лобовое стекло воздушного судна.

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова уточнила, что речь идет о Boeing 737-800 авиакомпании "Глобус". Когда самолет набирал высоту, в стекло внезапно врезалась птица, вследствие чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт Толмачево, передает РИА "Новости".

В 02.53 по местному времени летательный аппарат благополучно приземлился. Пассажиры были направлены в Петропавловск-Камчатский при помощи резервного судна.