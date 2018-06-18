В Коломне полуторагодовалый ребенок скончался после нападения собаки
18 июня 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что полуторагодовалый ребенок скончался в Коломне после укуса собаки. В ГСУСК России по Московской области сообщили, что страшное происшествие случилось в минувшую субботу.
Маленький мальчик 16 июня поступил в центральную районную больницу города Коломна с проникающей укушенной раной в области затылочной части головы. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался через несколько часов, передает РИА "Новости".
Следователи установили, что мальчик приехал со своей мамой в гости к друзьям. На участке в вольере находилась собака, которая в какой-то момент выбралась из клетки и напала на малыша.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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