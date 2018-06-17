Автоледи умудрилась сбить 20 велогонщиков в Бельгии

Во время велогонки в Бельгии 20 велосипедистов врезались в автомобиль, внезапно появившийся у них на пути. Все спортсмены получили травмы разной степени тяжести. Не менее трех человек получили открытые переломы.

Еще у четверых велосипедистов — сотрясения мозга.

ДТП устроила женщина, которая решила совершить разворот своего автомобиля перед приближавшимися гонщиками. Скорость лидера гонки, который первым врезался в машину, была 70-80 километров в час. Улица в месте ДТП резко спускается вниз, гонщики просто не успевали затормозить. Девять "скорых" развозили пострадавших по больницам.

В автомобиле находились трое детей.