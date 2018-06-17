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Видео, как медведь напал на дрессировщика в цирке под Волгоградом
17 июня 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Ольховке Волгоградской области представление цирка-шапито вчера омрачилось происшествием с медведем. Зверь напал на сотрудника цирка. Очевидцы сняли произошедшее на видео.
Животное явно не хотело выступать, делать что-то "из-под палки". В какой-то момент медведь набросился на стоявшего на арене мужчину. К счастью, работникам шапито удалось оттащить медведя от пострадавшего. Мужчина встал и ушел за кулисы самостоятельно.
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