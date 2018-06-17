Лодка с людьми на борту перевернулась в Якутии, есть погибшие

На протоке Казачка неподалеку от села Казачье в Якутии перевернулась лодка с людьми на борту. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 17 июня, предоставили в ГУ МЧС по Республике Саха.

Отмечается, что происшествие случилось накануне вечером. Согласно последним данным, в лодке в момент аварии находились четыре человека, из которых спастись удалось двоим. Как уточняет ТАСС, одну женщину вытащили из воды мертвой, а еще один пассажир считается пропавшим без вести.

К поискам четвертого человека привлекли местное население и двенадцать лодок. В скором времени на место прибудут водолазы из Якутска. Причина случившегося не установлена.