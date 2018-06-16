В Армении задержаны четверо россиян, депутат и криминальный авторитет

Депутат Республиканской фракции, отставной генерал Манвел Григорян и криминальный авторитет Артур Асатрян (Дон Пипо) задержаны сегодня после обысков, проведенных в рамках двух независимых друг от друга уголовных дел.

Как сообщили в Службе национальной безопасности Армении, задержаны также четверо россиян.

«Дон Пипо» был задержан по подозрению в похищении трех человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Также Асатряна обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. С 14 июня в Эчмиадзине проходят акции протеста с требованием отставки главы местной администрации. Местные СМИ сообщают, что одним из инициаторов протеста был Асатрян.

Депутат Манвел Григорян задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия в составе группы. При обыске в доме генерала было обнаружено большое количество незаконно хранимого оружия. В соответствии с 96-й статьи Конституции, спикер парламента извещен о задержании депутата.