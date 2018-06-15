Лодочная станция, откуда вышел попавший в ЧП катамаран, закрыта

Госинспекция по маломерным судам Волгоградской области запретила эксплуатацию лодочной станции, откуда вышел катамаран, столкнувшийся с баржей. Стоянка судов "Пристань" закрыта, пока не устранят недостатки.

Сейчас проверяются и другие лодочные станции. Катамаран "Елань-12" был снят с учета по заявлению судовладельца, передает ТАСС. Владельца лодочной станции ООО "Пристань" Леонида Жданова арестовали на 2 месяца, подозревая в том, что он не предотвратил выход на воду катамарана.

В Волгограде сегодня похоронили Дмитрия Хахалева – капитана катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде. В минувший понедельник плавсредство столкнулось с баржей на Волге, погибли 11 человек.