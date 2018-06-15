//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Самбурская устроила очередной скандал, она хочет и на елку влезть и не уколоться
- Ларисе Долиной надоели диеты
- Поклонники считают, что Надежда Бабкина "отнимает молодость" у молодого сожителя
- "Народному артисту кушать нечего?", Зарубина язвительно ответила Малинину в суде
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Из-за отсутствия свидетельства о рождении у матери забрали детей
15 июня 2018, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
В гостинице Фрязино у москвички забрали детей из-за того, что мать не взяла свидетельство о рождении. Это произошло из-за семейного конфликта, в результате которого, уйдя из дома с детьми, женщина забыла документы.
В семье москвички произошел конфликт, из-за которого ей с детьми пришлось временно поселиться в одной из гостиниц Фрязина. Администрация отеля заселила мать и ее несовершеннолетних детей без документов, сразу после этого сотрудники вызвали полицию. Прибывший наряд не поверил словам женщины о том, что документы просто забыты и находятся в ее квартире. В итоге полицейские отвезли детей в рузское учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей, отмечает сайт Подмосковье сегодня.
Но даже тогда, кота мать представила документы, детей ей не вернули. После этого женщина забрала детей силой, что, по мнению учреждения, незаконно. Однако правозащитники на стороне матери, так как считают действия полиции в данном инциденте некорректными.
Отметим, что женщина не лишена родительских прав и сейчас готовится к судебным разбирательствам с органами опеки.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Песков объяснил повышение пенсионного возраста, хотя Путин обещал не повышать
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Политика
Китай аннулировал торговые договоренности с Соединенными Штатами
//Общество
Скандальная блогер обозвала победу российских футболистов "договорняком"
Самбурская устроила очередной скандал, она хочет и на елку влезть и не уколоться
//Новости партнеров
Минтруд сообщил, что в России значительно выросло число пенсионеров
//Общество
Сколько сэкономят на нас власти при повышении пенсионного возраста?
//Криминал
//Новости СМИ2
Лодочная станция, откуда вышел попавший в ЧП катамаран, закрыта
//Общество
По кому на самом деле ударит повышение пенсионного возраста?
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Из-за массовых молитв мусульман было некому работать в такси?
//Спорт
Полузащитника сборной России Александра Головина смутила масса восторгов
//Общество
//Общество
Ученые выявили, что производители сигарет скрывают данные о вредных веществах
//Политика
//Политика
//Политика
Захарова прокомментировала желание Норвегии удвоить число военных США в стране
//Спорт
//Общество
Опубликован прогноз о молниеносном разгроме флота США новыми подлодками России
//Общество
//Спорт
Председатель КНР пожелал сборной России по футболу удачи на матчах
//Общество
Совет Федерации призывает поднять пенсии неработающим пенсионерам
В Твери умерла пенсионерка, которую вытолкнула из маршрутки другая пассажирка