Из-за отсутствия свидетельства о рождении у матери забрали детей

В гостинице Фрязино у москвички забрали детей из-за того, что мать не взяла свидетельство о рождении. Это произошло из-за семейного конфликта, в результате которого, уйдя из дома с детьми, женщина забыла документы.

В семье москвички произошел конфликт, из-за которого ей с детьми пришлось временно поселиться в одной из гостиниц Фрязина. Администрация отеля заселила мать и ее несовершеннолетних детей без документов, сразу после этого сотрудники вызвали полицию. Прибывший наряд не поверил словам женщины о том, что документы просто забыты и находятся в ее квартире. В итоге полицейские отвезли детей в рузское учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей, отмечает сайт Подмосковье сегодня.

Но даже тогда, кота мать представила документы, детей ей не вернули. После этого женщина забрала детей силой, что, по мнению учреждения, незаконно. Однако правозащитники на стороне матери, так как считают действия полиции в данном инциденте некорректными.

Отметим, что женщина не лишена родительских прав и сейчас готовится к судебным разбирательствам с органами опеки.