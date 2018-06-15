Самолет сбросил тонны воды на полицейских

В ходе плановых учений Ил-76 случайно сбросил 40 тонн воды на сотрудников ДПС в Ногинске. Курьезный случай произошел во время демонстрационного полета над лесом, который демонстрировал сброс воды.

Самолет должен был сбросить тонны воды на территорию леса, но в последний момент «промахнулся» и облил сотрудников ДПС, находившихся на дороге, передает сайт Подмосковье сегодня.

Отметим, что один из правоохранителей сидел в автомобиле и успел закрыть окно. Второму полицейскому повезло меньше - мужчина стоял снаружи, и его окатило водой с ног до головы. Случившееся полицейские восприняли с юмором.