Крым и Севастополь остались без электричества

Сегодня около 15.25 территория всего Крымского полуострова оказалась обесточенной. Наблюдаются также перебои с мобильной связью. Крымские энергетики выясняют причины отключения.

По сообщению РИА Новости, в Севастополе не работают банки и терминалы, отсутствует электричество в торговых центрах и частных домовладениях. Организации и жители включают автономные генераторы электроэнергии.

Аналогичные сообщения поступили из Симферополя и Судака. Кроме того, на полуострове отключена телефонная связь, наблюдаются перебои с мобильной связью.

«Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются. Время на выяснение – два часа», - сообщили специалисты «Кубанэнерго».

Агентство «Крыминформ» подтверждает информацию об отключении электричества на полуострове: «Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все». По сообщению агентства, аварийное отключение могло произойти на энергомосту из Кубани в Крым. Специалисты выясняют причину.