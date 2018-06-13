Вандал рассказал, зачем испортил в Третьяковке картину Репина

В среду, 13 июня, вандал, который испортил в Третьяковской галерее картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван". Происшествие, в ходе которого было повреждено полотно, случилось 25 мая.

В Мосгорсуде вандал сегодня заявил, что данная картина великого художника оскорбляет чувства православных верующих и "вообще всех в России". Как сообщает РИА "Новости", больше у мужчины не нашлось комментариев насчет своего вызывающего поступка.

Ранее специалисты оценили стоимость первого этапа реставрации поврежденного полотна примерно в десять миллионов рублей. Дело в том, что экспертам понадобятся уникальные материалы для проведения работы.