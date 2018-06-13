Майор Волгоградского городского управления ГИБДД Виталий Неграш и его 17-летняя дочь буквально за несколько часов до трагедии в акватории Волги записали «последний привет» для родственницы. При столкновении катамарана с баржей на Волге погибли полицейские

Очевидно, в этом ролике они отвечают на сообщение своей родственницы, отдыхавшей в Краснодарском крае и рассказавшей им о своем отдыхе.

«Привет! Мы тут компот пьем. У нас тут компотик, шашлычок. Но мы бы тоже хотели посмотреть на дельфинов, честно говоря. Ты прям убила нас, честно. Сейчас соберемся и на катере этом, на катамаране, приплывем к вам в Краснодар», - шутливо рассказывают они.

Этот «привет» оказался последним для майора ГИБДД Виталия Неграша, его супруги и их дочери. Буквально через несколько часов катамаран «Елань-12», на котором они отдыхали в компании еще нескольких человек, столкнулся в акватории Волги с грузовым судном. Из шестнадцати находившихся на борту катамарана человек спастись удалось только пятерым.

Одиннадцать человек, включая владельца катамарана Дмитрия Хахалева, погибли. У находившегося за штурвалом Хахалева в крови был обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле. СКР задержал владельца лодочной станции, который не воспрепятствовал выходу катамарана в акваторию, сообщают «Вести».