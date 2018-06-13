Сегодня состоятся похороны погибших при аварии с катамараном на Волге

В среду, 13 июня, состоятся похороны погибших в ходе столкновения на Волге катамарана с сухогрузом. Происшествие случилось вечером в минувший понедельник, жертвами аварии стали одиннадцать человек.

Источник в областной администрации утром подтвердил, что похороны погибших пройдут в Волгограде сегодня, передает РИА "Новости".

Столкновение катамарана с баржей произошло неподалеку от грузового порта Ворошиловского района Волгограда. В момент аварии на борту плавсредства находились 16 человек, пятерым из которых удалось спастись. Среди погибших оказался несовершеннолетний. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.