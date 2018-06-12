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МЧС показало катамаран, поднятый на берег Волги после аварии
12 июня 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 12 июня, в ГУ МЧС России по Волгоградской области продемонстрировали катамаран "Елань-12", который в понедельник столкнулся с баржей. В результате аварии погибли одиннадцать человек.
Согласно последней информации, тело последней погибшей было найдено во время подъема плавсредства из воды. На официальном сайте ведомства сегодня уточнили, что поисковая операция к настоящему моменту завершена.
Кроме того, в МЧС показали фотографию поврежденного катамарана. Можно увидеть, что его корпус с одной стороны полностью помят. Известно, что с пятью гражданами, которым удалось спастись, а также с родственниками погибших сейчас работают психологи.
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