МЧС показало катамаран, поднятый на берег Волги после аварии

Во вторник, 12 июня, в ГУ МЧС России по Волгоградской области продемонстрировали катамаран "Елань-12", который в понедельник столкнулся с баржей. В результате аварии погибли одиннадцать человек.

Согласно последней информации, тело последней погибшей было найдено во время подъема плавсредства из воды. На официальном сайте ведомства сегодня уточнили, что поисковая операция к настоящему моменту завершена.

Кроме того, в МЧС показали фотографию поврежденного катамарана. Можно увидеть, что его корпус с одной стороны полностью помят. Известно, что с пятью гражданами, которым удалось спастись, а также с родственниками погибших сейчас работают психологи.