Взрыв газа с последующим пожаром произошел в доме на юго-востоке Москвы

В одном из жилых домов, расположенных на юго-востоке Москвы, произошел взрыв газа. Источник в экстренных службах столицы сообщил в понедельник, 11 июня, что в здании впоследствии вспыхнул пожар.

Взрыв был зафиксирован в квартире на пятом этаже дома на 1-й Дубровской улице. Из помещений экстренно эвакуировали не менее 100 человек, передает РИА "Новости".

Прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание на площади 40 квадратных метров. Специалисты отмечают, что несущие конструкции не повреждены, однако пострадало остекление квартир. К настоящему моменту данных о причинах возникновения пожара не поступало.