Целая семья утонула в Забайкалье, переправляясь через реку
11 июня 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Забайкалье на реке Шилка произошла трагедия, в ходе которой погибла целая семья. Согласно последней информации, судно опрокинулось, вследствие чего семья оказалась за бортом и не смогла спастись.
Отмечается, что выбраться из реки удалось только 67-летнему владельцу лодки, а 45-летний мужчина, 43-летняя женщина и их 10-летняя дочь утонули. Как отмечает РИА "Новости", тела погибших к настоящему моменту обнаружить не удалось, их ищут водолазы.
Следователи тщательно осмотрели место случившегося, нашли очевидцев трагедии и опросили их. Проводится доследственная проверка по факту инцидента.
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