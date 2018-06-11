Целая семья утонула в Забайкалье, переправляясь через реку

В Забайкалье на реке Шилка произошла трагедия, в ходе которой погибла целая семья. Согласно последней информации, судно опрокинулось, вследствие чего семья оказалась за бортом и не смогла спастись.

Отмечается, что выбраться из реки удалось только 67-летнему владельцу лодки, а 45-летний мужчина, 43-летняя женщина и их 10-летняя дочь утонули. Как отмечает РИА "Новости", тела погибших к настоящему моменту обнаружить не удалось, их ищут водолазы.

Следователи тщательно осмотрели место случившегося, нашли очевидцев трагедии и опросили их. Проводится доследственная проверка по факту инцидента.